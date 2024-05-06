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TRT Haber 06.05.2024 19:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu sabah milli savaş uçağımız KAAN ikinci defa gökyüzüyle buluştu. Yılbaşından beri iki kez milletimizin göğsünü kabartan TUSAŞ'ı ve SSB'yi tebrik ediyorum.

Afrika ülkeleri ile ticaret hacmimiz 37 milyar dolara ulaştı. 

Kim ne derse desin, kıtayla ilişkilermizin bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının rolü vardır. Dahası Türkiye'nin ve Türk ürünlerinin tanıtımını yaparak ülkemize olan vefa borçlarını ödemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığı pay arttı. Türkiye'de 198 ülkeden 340 bin öğrenci bulunuyor. 

Sosyal medyada körüklenen ırkçılık iyi niyetli değil. Devletin kurumları gereğini yapar. Bunların dertleri ne Türkiye, ne Türkçe. Yurtseverlik, ülkemize sığınan mazlumlara zulmetmek değildir. Faşist çapulculara müsaade etmeyeceğiz. Nefret suçlarına karşı cezai adımlar atacağız. Türkiye'ye döviz getiren turisti, Türk ekonomisine katkı veren herkesi düşmanlaştıran güruh, ülkemiz düşmanları tarafından maşa olarak kullanılmaktadır.

"Bölücü terör örgütüne neşteri vuracağız"

Irak, PKK'yı yasaklı örgüt ilan etti. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Terör belası, Irak için de büyük bir tehdit kaynağıdır. 

PKK, Irak ve Suriye'de hayat alanı buldukça güvende hissedemeyiz.

Irak ve Suriye operasyonlarımız neticesinde manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız.

"Aynı adımı İsrail'den de bekliyoruz"

Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiğini açıklamasından memnuniyet duyduk. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Tüm Batılı aktörleri İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

Samimi çağrımıza rağmen Saraçhane'deki görüntüler 1 Mayıs ruhuna gölge düşürmüş, siyaset ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara malzeme verilmiştir.

"Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz"

Doğrıu politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmeye kararlıyız. Bunu daha önce yaptık, inşallah yine başaracağız. Amacımız geçici rahatlamalar değil, kalıcı refah artışıdır. Ekonomi politikamıza olan güvenimizi ortaya koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacaktır. 

Yıllık enflasyon, yaz aylarından itibaren inşallah düşüşe geçecektir. Cari açık 31,8 milyar dolara geriledi. Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik. 

OVP başarılı bir şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 700 baz puandan 290 baz puana geriledi.

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