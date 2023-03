Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cuma günü Gaziantep ve Kilis'te olacağız. Deprem bölgesini asla yalnız bırakmayacağız. Deprem bölgesinde 850 bin engelli konumunda kardeşlerimiz var. Onların yaralarını sarmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Protezlerde en kalitelisini yapacaksınız dedim. 'Devletim bana dört dörtlük sahip çıkmayın' dedirtmeyin diye arkadaşlarıma söyledim.

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bu inşaatlara çukur mu denir Allah aşkına. Hayatlarına inşaat görmemiş, bilmeyenler bunları söylüyor. Bunların hiçbiri deniz kumu değil.

TOKİ bu konuda kendini ispatlamış. TOKİ zemine de dikkat ediyor. Sulak zeminde değil, sağlam yerlerde konutları yapıyoruz. Kaya zeminde temelli atıyoruz. Belediye başkanlığımdan beri bu işin içindeyim. Biz hayatımızda bu inşaatları çok yapmış. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi çıkmış küçümsüyor. Sağlık Bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli'nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.