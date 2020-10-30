Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevresindeki şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Depremde yıkılan binalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.

"17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor"

Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımız 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı şu an itibarıyla 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat sayımız 12, yaralı sayımız 438. 17 binada arama sürüyor. Bakanlarımız olay yerinde. https://t.co/l2SRl9QVVG pic.twitter.com/r1fi8E671G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 30, 2020

"Depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz"

Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz.

Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür.

(Yerli aşı) İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız.

Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir.

Ayrıntılar geliyor...