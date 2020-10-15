Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Uzaktan eğitim tecrübesi elbette önemli anca örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

- Gençlerin en büyük itiraz konusu olan harçları biz kaldırdık. Burs ve kredi alan öğrenci sayımız 1 milyon 600 bine yaklaştı.

- İhtisaslaşma olmak üzere üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmak için çabalarımız sürüyor.

- YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecek. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

- YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek.

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