Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümüşhane cezaevindeki ölümle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybeden Mustafa Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere 2 Bakanlık müfettişi görevlendirdi.
Bakan Gül, Kabakçıoğlu'nun ölümüne ilişkin ayrıntılı inceleme yapılması için müfettiş görevlendirilmesi talimatı verdi.
Bakan Gül'ün talimatıyla görevlendirilen 2 bakanlık müfettişi, yaşanan olayda ihmal olup olmadığını inceleyecek.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:39
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