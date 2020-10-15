Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz"

Uzaktan eğitim tecrübesi elbette önemli anca örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uzaktan eğitim tecrübesi elbette değerlidir ama örgün eğitimin yerini tutmayacağı açıktır. En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. https://t.co/lN9iOOLY8X pic.twitter.com/CHEA6gFbgH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca gençlerin en büyük itiraz konusu olan harçları biz kaldırdık. Bugün yurtlarımızın kapasitesi 700 bine, burs ve kredi alan öğrenci sayısı da 1 milyon 600 bine yaklaştı.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca gençlerin en büyük itiraz konusu olan harçları biz kaldırdık. Bugün yurtlarımızın kapasitesi 700 bine, burs ve kredi alan öğrenci sayısı da 1 milyon 600 bine yaklaştı. https://t.co/lN9iOOLY8X pic.twitter.com/h89IttVvJ1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

"YÖK Anadolu Projesi ile üniversiteler eşleştirilecek"

İhtisaslaşma olmak üzere üniversitelerimizi belirli alanlarda marka yapmak için çabalarımız sürüyor. YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Eşleşme yapılan üniversitenin öğrencileri diğer üniversitenin programlarına iştirak edebilecek. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YÖK Anadolu Projesi, Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin giderilmesini hedefliyor. Bu programı bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriyoruz.https://t.co/lN9iOOLY8X pic.twitter.com/XuOGprCNwa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YÖK Sanal Laboratuvar Projesi ile fen, mühendislik, eczacılık gibi fakültelerin programlarında yer alan genel kimya ve fizik laboratuvarı dersleri sanal ortamda verilebilecektir.https://t.co/lN9iOOLY8X pic.twitter.com/pVyyaCYFqF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2020

"Erken seçim kabile devletlerinin yaptığı iştir"

Ne erken seçimi ya. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı işlerdir. Gelişmiş bir ülkede, gelişmekte olan bir ülkede siz böyle bir şey göremezsiniz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de ilan edilen zaman neyse yani 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir.