Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizi bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere 4 vilayetten çok farklı cevaplar verdik. Bir kez de bu şehirlerimizden mesajlarımızı paylaştık. Muş'ta, Ağrı'da Adıyaman'da, Van'da da rabiamızı tekrarladık.

"80'nin üzerinde miting yaptık"

Bu güne kadar 80'in üzerinde miting yaptık. 56 ilimizi ziyaret ettik. Diyarbakır'la nasıl kucaklaştıysak birbirimize Trabzon'la Rize'yle aynı muhabbetle sarıldık. Biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik. Milletimize 17 yılımızı anlattık, 5 yılın karnesini verdik. Önümüzdeki dönemde milletimize hangi yatırımları yapacağımızı paylaştık.

"İstanbul'da miting yapmaya cesaret edemediler"

Biz bunları milletimizle paylaşırken muhalefetin neyle meşgul olduğunu siz de gördünüz. Nasıl oluyor da bir araya gelmeleri mümkün olmayan siyasi partiler bir araya geliyor. CHP, HDP bir araya geliyor fakat açıklayamıyor yalan yanlış konuşuyorlar. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala rant kavgası veriyordu. İstanbul'da miting yapmaya cesaret edemediler. Gittikleri yerlerde şahsıma hakaret ettiler. Hiçbir şey bulamayınca Yeni Zelanda saldırısında olduğu gibi tüm müslümanlara hakaret ettiler.

"Yeni Zelanda Başbakanının gösterdiği empatiyi Bay Kemal gösteremedi"

51 kişinin şehit edildiği terör eylemi sonrasında "İslam dünyasından kaynaklanan terör" demek sadece neonazilerin ve Bay Kemal'in aklına geldi. Yeni Zelanda Başbakanının gösterdiği empatiyi, vicdanlı tavrı maalesef Bay Kemal gösteremedi. Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da ondan farkının olmadığını göreceksiniz. Böyle bir genel başkanın adayı iyi olabilir mi?

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz"

Burasının adı Konstantinapol olmayacak burasının adı İslambul. Ayasofya'ya hala ücretli olarak mı girilecek diye sordular. Hayır Ayasofya'ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Sadece ücretsiz hale getirmek değil seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma haline getiririz. Seçimlerden sonra Ayasofya'yı aslına rücu ettiririz. Kudüs'ü kalkıp başkent ilan ediyor öyle mi, Golan'ı işgal ediyor öyle mi? Türkiye'den de bir cevap alacaksınız. İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi bu cevabı, verdik, veriyoruz, vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir bunu böyle bilin.

ABD'ye "Golan" tepkisi

Seçim var diye Netanyahu'yu Trump ABD'ye çağırıyor. Sen kimin arazisini İsrail'e veriyorsun. BM kararı var. Sen nasıl oluyor bunu İsrail'e peşkeş çekiyorsun. Bunu AB, Rusya kabul etmiyor, BM Güvenlik konseyinden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Biz bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz.

"Kürdistan arıyorsan Irak'ın kuzeyine git"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Ey Sezai (Temelli) eğer sen böyle bir bölge arıyorsan Irak'ın kuzeyinde var, defol oraya git.

"İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil"

Burası İstanbul, bir ilçe değil. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yapmak her babayiğidin karı değil. Bu yüzden buraya Binali Yıldırım'ı layık gördüğümüz için buraya başkan adayı yaptık. Buraya gelecek olan bir belediye başkanıyla bizim İstanbul'u ayağa kaldırmamız lazım. İstanbul aşkımızın timsali, Trabzon bizim göz bebeğimizdir.

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