Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan KKTC
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