Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Mevla bizleri sağlık, huzur ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi bayrama da kavuştursun niyazında bulunuyorum.

Suriye'de Irak'ta Sudan'da ve son olarak Gazze'de vuku bulan hadiseler bu mübarek hünlerin sevincini layıkıyla idrak etmemize mani oluyor. İnsanlıktan nasibini almamış terörö devleti İsrail, tam 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. 2. dünya savaşındakilerden daha vahşi bir soykırım uyguluyor.

Türkiye olarak bölgedeki dostlarımızla iş birliği içinde Gazze'deki mazlumlara yardım etmeye acılarını hafifletmeye çalışıyoruz.

Zulme ve işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları dikkate almıyoruz.

İsrail'den özür dileyen değil dik ve dirayetli tavrıyla İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği ülkemizdeki kimi çevreleri öteden beri rahatsız ediyor. Biz bunların arkasında hangi lobileirnin olduğunun elbette farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyeceğiz. Tavrımızı en sert şekilde ortaya koymayı sürdüreceğiz.

Ramazan ayında insani yardımlarımızı daha da artırmış bulunuyoruz.Kızılay'ımız, beldiyelerimzi, vakıflarımız, derneklerimiz Gazze ve Filistin halkı için seferber olmuş vaziyetteler. Dualarımızda Filistinli kardeşlerimizi asla unutmuyoruz.

Bölgemizde patlak veren her kriz ekonomi başta olmak üzere her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Ne zaman güçlü olduysak kendi insanımızın yanı sıra mazlum ve mağdurlara da cesaret aşıladık, güven verdik.

Türkiye'yi içine düştüğü istikrarsızlık ve kriz girdabından biz kurtardık. Siyasi istikrar ve güven ortamının tahkimi ile birlikte ülkemiz kalkınma yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti.

Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

"Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı"

Sadece deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bi oranla ekonomimiz büyümesini dürdürdü.

Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar, anlatanlar kişi başına mili gelir 13 bin doları yakaladı diye söylemiyorlar. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İhracatta yakaladığımız ivme artarak devam ediyor. Bu sene ihracat hedefimiz 375 milyar dolardır.

"Fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız"

Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız enflasyondur. Enflasyona ilave olarak biz bir de tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Hiç bir ekonomik temeli olmayan saiklerle milletöizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamaya kararlıyız.

Bu tür gayri ahlaki yollara tevessül edenleri takip ediyoruz. Hem aldığımız tedbirleirn hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisi ile yılın 2. yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe sahip olacağız.

14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler ama muavfak olamadılar. Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz.

Biz sadece günü kurtarmanın değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğrusunu en hayırlısını yapmanın çabasındayız. Karşımızdakileirnin böyle bir dertlerinin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz.

Ayrıntılar geliyor...