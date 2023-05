Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralardaki şişkinliği ortadan kaldırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sevgili Gaziantepliler kıymetli hanımefendiler sevgili gençler sizeleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Biliyorsunuz Gaziantep’in bizler için yeri her zaman farklı olmuştur. Depremler sonrası diğer şehirlerimizi olduğu gibi Gaziantep’i de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Bugün önce Hatay’a geldik. Defne hastanemizin açılışında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Şimdi de buradayız.

Hataya pazara sandıkları patlatıyor muyuz Gaziantep. Bay bay Kemal’i emekli ediyor musunuz? Gaziantep bunu yapar. Ben Gaziantep’e inanıyorum.

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi biliyorsunuz.

Tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlıklarımız ve kurum yöneticilerimiz enkazlar kalkana ve düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Depremzedelerimizi hiç terk etmedik. Her yerde her talebe yetişmenin mücadelesini verdik.

Bu kadar kısa sürede dünyada afet enkazlarını kaldırıp şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen başka bir ülke örneği yoktur.

Zemin etüdü ve ihalesi biten yerlerde hemen temeller atıldı. Bayramda teslim ettiğimiz köy evleri çalışmalarımızın hızının bir göstergesidir.

Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde bitecek şekilde 650 bin yeni konut yaparak şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

Vatandaşlarımızın tamamını yeni yuvalarına ve ekmek teknelerine kavuşturana kadar çalışacağız. 50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Şuan da alanda ne kadar insan var diye sordum. Yolda gördüklerimizin dışında alanda 100 bin kişi var.

Gaziantep böyle işte. Şimdi ben inanıyorum ki Gaziantep’ten çok farklı bir ses sandıklardan gelecek. Bunu yapmaya hazır mıyız?

Şehir merkezimizde kolon kesimi kaynaklı sınırlı sayıda yıkım dışında hasar olmadığı için Gaziantep çevre illere kol kanat gerdi. Burada gösterilen her çabayı yakinen biliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.

Hızlı tren hattının da tamamlanmasıyla Gaziantep’in her bakımdan cazibesi artacaktır.

Şehir hastanemizin inşası büyük ölçüde bitti. İnşallah önümüzdeki ayın sonunda hasta kabulüne başlıyoruz. Sizlerin bu fırsatları en güzel şekilde değerlendireceğinize şüphe duymuyorum.

Bu vesileyle 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakına verdiğiniz yüzde 60’a yakın oy oranı ve 9 milletvekili için sizlere şükranımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığında yüzde 70’e hazır mıyız?

Seçim sonrası bizi en çok yaralayan husus nedir derseniz çok küçük bir oy farkıyla ikinci tura kalmamız değildir. CHP tarafının sandıktaki kaybını depremzede vatandaşlarımızdan çıkarmasıdır.

Ne diyor biz size bir şey göndermeyeceğiz. Bay bay Kemal gerek yok. Deprem bölgelerinin ihtiyacını biz karşılarız.

Hatay’da deprem çadırlarının suyunu kestiler. Vali vekiline talimat verdim ayrılmadan suyu bağladılar. Aldığı yardım kesilen varsa veliliklerimize, belediye başkanlıklarımıza müracaat etsinler.

Vatandaşlarımız da sağ olsunlar başlarına kakılan yardımları götürüp iade etmişler. Rabbim kimseyi bunlara muhtaç etmesin. Biz bize yeteriz.

Konut fiyatları ve kiralar ülkemizin her yerinde can sıkıcı seviyelere geldi. Bu sistemi tetikleyen pek çok sebep olduğunu biliyoruz.

Bu sorunun çözümü için iki ayrı kanalı kullanacağız. Fahiş kira artışı yapanların ümüğünü sıkacağız, ümüğünü. İkincisi TOKİ ile yeni tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 gibi konutlarla vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğiz.

Ayrıntılar geliyor...