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Gündem
TRT Haber 21.05.2023 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencileri tebrik etti

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum."

 

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