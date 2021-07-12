Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şekilde:

Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Yapılan toplam aşılama sayımız 59 milyona yaklaştı. En yaygın korunma biçimi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları insanlığı tehdit ediyor. Aşılamada iyi bir orandayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz.https://t.co/69va8Nhu1K pic.twitter.com/nZDFlBemEi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Ülkemizin normalleşme adımlarını süratle atmasında aşılamanın büyük bir payı var. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar sayesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmak zorundayız. Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafeden taviz vermemeliyiz. İnsanların kalabalık olduğu her organizasyonda bu kurallara uymalıyız. Bayramda da bu tedbirlere uymalıyız.

"2021'de ihracat hedeflerine ulaşacağız"

Turizm sektörümüz son süratle çalışıyor. Üretim ve ihracatta da bir sıkıntımız yoktu. 2021'de ihracatı 200 milyar doların üzerine çıkararak tüm zamanların rekorunu kıracağız.

Pek çok şehrimizde OSB'ler yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Gaziantep'te 6'ncı OSB kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni bir plan üzerine çalışıyoruz. Meslek okullarını sanayi bölgelerine yakın yerlerde açarak okul eğitimi ile pratik eğitimi birleştiriyoruz.

Tüm bu olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini birlikte takkip edeceğiz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Kabine Toplantısı'nda ekonomi ile ilgili yaptığımız kapsamlı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmıştım.

Sıkıntılarımız, sorunlarımız elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve yakaladığımız fırsatlar bu sıkıntıların katbekat üzerindedir. 2021 yılında ulaşacağımız büyüme oranı ile dünyanın yükselen ekonomisi olduğumuzu ispatlayacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda ekonomide de emin adımlarla ilerliyoruz.

"Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir"

Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadığı kayıpları telafi etmek için pek çok teşvik programını devreye aldık. Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için son iki asrın en önemli fırsatını yakalamış durumdayız. 2023 ve 2053 vizyonu, Türkiye için sıradan siyasi söylemler değildir.

Ülkemizi istikrar ve güvenle hedeflerine yaklaştırdığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz.

Uzunca bir süredir Türkiye'yi diz çöktürmek için kurulan her tuzak, oynanan her oyun milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmiştir. Artık Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en üst ligine adım atmak üzeredir. Gündemimizdeki projeleri hayata geçirdiğimizde büyük ve güçlü Türkiye'yi tamamen inşa etmiş olacağız.

Ulaşım ülkemizde en önemli yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık.

1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda indirim

Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20; minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. pic.twitter.com/hydOvPmxm1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Bayramda köprüler ücretsiz

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Diyarbakır ziyareti

Diyarbakır ziyaretimizde çözüm sürecinin bölücü örgüt tarafından nasıl bitirildiğini hatırlattık. Türkiye'yi Suriye yapmak isteyenlerin yaptığı alçak ihanete dikkati çektik.

KKTC'ye ziyaret

Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz kanlı darbe girşiminin yıl dönümü. Bu vesileyle 15 Temmuz şehtilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz destanı, dersler çıkarılacak tarihi bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz günü, bazı programlara bizzat iştirak edeceğiz.

Diğer yandan önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. 20 Temmuz törenlerine katılacağız.

Kiliseye saygısızlık

İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız.https://t.co/69va8Nhu1K pic.twitter.com/S0KJtr4ouq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir ahlaksızlığı, edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir.

Bayram tatili 9 gün oldu

Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü yarım gün, salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz cuma akşamından 26 Temmuz pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar.https://t.co/69va8Nhu1K pic.twitter.com/gGdz9EVITC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 12, 2021

Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.