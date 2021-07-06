Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.