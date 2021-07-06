Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan, Nursultan Nazarbayev’in doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.
Etiketler: Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
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