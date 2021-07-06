Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı FETÖ Sosyal Medya
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