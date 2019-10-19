Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Buradan, tüm dünyaya şu gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii bu sözümüz, görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, muhabbet kurmak isteyen gönüller içindir. Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile.

Bunların ülkemize olan husumetleri, senaryolarını boşa çıkardığımız, oyunlarını bozduğumuz, tuzaklarını başlarına geçirdiğimiz için, her şeyin önüne geçmiş durumda.

Sizler de takip ediyorsunuzdur. Barış Pınarı Harekâtını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bugüne kadar, akılla, mantıkla, izanla, devlet yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir.

Ne diyoruz? Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz.

Ne diyoruz? Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağımızı söylüyoruz.

Bunun için de ne yapıyoruz? Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Görüşmek, konuşmak, müzakere etmek gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa da onu yapıyoruz. Böyle bir durumda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.

Aynı şekilde, ülkemizle birlikte, Avrupa dahil tüm bölgemizde giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için bize destek verilmesidir. Maalesef, her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık ve kendi planlarımız doğrultusunda harekâtımıza devam ettik. Baktılar ki, Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler.

Maalesef, son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İyi tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için, kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca, mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelmek durumunda kaldılar. Biz, sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek, diplomasi yollarını işletmek konusunda da o derece esnek olduk. Neticeten geldiler, oturduk, konuştuk. Kendilerine, Suriye meselesinin bugüne nasıl geldiğini anlattık. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk.

Ayrıntılar gelecek...