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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı19 Ekim 2019 Cumartesi 12:18 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki terörist saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Öztürk ve şehit Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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