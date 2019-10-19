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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:18 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Antalya'da eğitim sırasında rahatsızlanarak şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe'nin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.