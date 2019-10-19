Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çabalarımız neticesinde, Türkiye-Afrika ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye getirdik." dedi.

"Kıtada göreve geldiğimizde 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık." diyen Erdoğan, "Mezun ettiğimiz 10 bin 480 öğrenci, Türkiye'nin gönül elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor." dedi.

"Tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi var"

Batılı ülkelerle ilgili Erdoğan, "Afrika'nın ayağa kalkmasını, muazzam potansiyelini hayata geçirmesini, kıtanın tamanında barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar." diye konuştu.

"Ruanda Soykırımı'nda hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı dünyası ve BM, Ruanda'da tam üç ay boyunca 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretmiştir." dedi.

Erdoğan, "Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilikle lekesi vardır." diye konuştu.

"Birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor"

Afrika ilgili Erdoğan,"Kıta'daki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke ve millet olarak, hiçbir toplumun doğal kaynağı, alın teri, emeği ve kanı üzerinden refah devşirme peşinde koşmadık." diye konuştu.

"Özellikle Kıta ülkelerine yönelik, Batılı devletlerin sergilediği o mütekebbir, müdahaleci, nobran tavırlarını asla kabul etmedik, etmiyoruz." Erdoğan, "Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık devlet bırakmıyoruz." dedi.

"Müslümanlar olarak ümmet bilincini daima gözeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler de gittiğimiz yerlerde adı Mustafa, Ahmet, Abdullah olan ancak İslam'la bağını koparmış pek çok insana ne yazık ki rastlıyoruz. Bu tabloda büyük güçlerce yürütülen misyonerlik faaliyetlerinin çok ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri de bu sürece katkı sunuyorlar."

Erdoğan, "Müslümanlar olarak ümmet bilincini, kardeşlik hukukunu daima gözeteceğiz. Aramızdaki yapay sınırlar bizim ufkumuzu belirleyemez." dedi.

Kaynak: AA