İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rasulayn ve Tel Abyad'da PKK/YPG tarafından hapishanelerden bırakılan DEAŞ'lılardan 41'inin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Türk vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristlerin adli makamlara teslim edileceğini belirtti.

Yabancı uyrukluların ise güvenli bölgedeki yerel makamlara teslim edileceğini söyleyen Soylu, "PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları özellikle kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Mare, Azez, el Bab buralardaki, Türkiye'deki hangi şartları ifade etmişsem oralarda adli makamlara teslim edilecek." dedi.

Kaynak: AA