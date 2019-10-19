41 DEAŞ'lı daha yakalandı19 Ekim 2019 Cumartesi 11:32 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:25
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "195 idi dünkü rakam bu sabah itibarıyla 41 DEAŞ'lı daha teslim alınıyor. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi bizim ülkemiz vermiştir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rasulayn ve Tel Abyad'da PKK/YPG tarafından hapishanelerden bırakılan DEAŞ'lılardan 41'inin daha yakalandığını açıkladı.
Bakan Soylu, Türk vatandaşı olan DEAŞ'lı teröristlerin adli makamlara teslim edileceğini belirtti.
Yabancı uyrukluların ise güvenli bölgedeki yerel makamlara teslim edileceğini söyleyen Soylu, "PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları özellikle kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Mare, Azez, el Bab buralardaki, Türkiye'deki hangi şartları ifade etmişsem oralarda adli makamlara teslim edilecek." dedi.
Kaynak: AA