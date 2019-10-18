Oktay, Yalçın'ın Çankaya ilçesindeki evine giderek, başsağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kuran'ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini de iletti.

Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.

Kaynak: AA