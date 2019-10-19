Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren TRT World Forum'da "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında önemli konular ele alınacak.

"Küreselleşen Dünyada Kimlik Politikaları", "Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri", "Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Bölgesel Jeopolitiğin Bir Yansıması mı?" Bunlar, TRT World Forum 2019'un birbirinden çarpıcı başlık ve temaları.

21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek forumun başlığı, Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar.

Üçüncüsü gerçekleştirilecek forumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, özel oturumda küresel sisteme dair görüşlerini anlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir başka oturumda, dış politikada insani diplomasi vizyonunu aktaracak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ateş Hattında NATO: Yeni Güvenlik Tehditleri" oturumunun konuşmacıları arasında.

Oturumda "Türkiye'nin NATO ittifak sistemindeki rolü, yeni küresel gelişmeler karşısında NATO müttefik sisteminin yeni dayanakları neler olacak" soruları irdelenecek.

TRT World Forumun dünyanın çeşitli bölgelerinden özel konukları da var. İngiliz Hükümeti'ndeki ilk Müslüman bakan Sayeeda Warsi, Birleşmiş Milletler Parlamentosu Başkanı María Fernanda Espinosa Garces, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Avrupa’nın en genç başbakanı olan, Finlandiya'nın Başbakanı Esko Aho onlardan bir kaçı.

Çok sayıda siyasetçi, diplomat, akademisyen ve fikir insanına da dünyanın geleceğine ilişkin görüşlerini aktarma fırsatı sunulacak.

TRT World Forum'da 2 günde 8 genel oturum planlandı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı üzerine olanı en dikkat çekici oturum. Bu oturumda Eski Mısır Cumhurbaşkanı Adayı Ayman Nour, Nobel ödüllü Twakkoul Karman, Yasin Aktay ve Turan Kışlakçı değerlendirmede bulunacak.

TRT World Forum'da, yükselen milliyetçilik, popülizm ve ticaret savaşları konuları uzman isimlerce ele alınacak.

"Avrupa ve Mülteci Krizi" ile "Tunus: Demokrasi'ye Zorlu Yol" başlıklı özel oturumlar da yapılacak.

Kaynak: TRT Haber