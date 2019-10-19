Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Buradan, tüm dünyaya şu gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii bu sözümüz, görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, muhabbet kurmak isteyen gönüller içindir. Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış kalplere ne desek nafile. Bunların ülkemize olan husumetleri, senaryolarını boşa çıkardığımız, oyunlarını bozduğumuz, tuzaklarını başlarına geçirdiğimiz için, her şeyin önüne geçmiş durumda.

Sizler de takip ediyorsunuzdur. Barış Pınarı Harekâtını başlattığımız 9 Ekim tarihinden bugüne kadar, akılla, mantıkla, izanla, devlet yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir.

"Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz"

Ne diyoruz? Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğimizi söylüyoruz. Ne diyoruz? Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine güvenle dönüşü için gereken şartları oluşturacağımızı söylüyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Siyasi, diplomatik ve askeri olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Görüşmek, konuşmak, müzakere etmek gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri olarak vurup geçmek gerekiyorsa da onu yapıyoruz. Böyle bir durumda beklentimiz, teröre karşı samimi duruş sahibi herkesin bize destek olmasıdır.

"Baktılar ki, Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler"

Aynı şekilde, ülkemizle birlikte, Avrupa dahil tüm bölgemizde giderek büyüyen bir sıkıntı haline dönüşen Suriyeli sığınmacıların evlerine dönüşleri için bize destek verilmesidir. Maalesef, her iki konuda da tam tersi bir durumla karşılaştık. Tabii kimseye kulak asmadık ve kendi planlarımız doğrultusunda harekâtımıza devam ettik. Baktılar ki, Türkiye’yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler.

"En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk"

Maalesef, son 9 günde ülkemize karşı her türlü çirkinlik sergilendi. İyi tarafı, yüzlerdeki maskeler düştüğü için, kimin kim olduğunu gördük. Bunlar da işe yaramayınca, mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelmek durumunda kaldılar. Biz, sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek, diplomasi yollarını işletmek konusunda da o derece esnek olduk. Neticeten geldiler, oturduk, konuştuk. Kendilerine, Suriye meselesinin bugüne nasıl geldiğini anlattık. Bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ifşa ettik. En başından beri ifade ettiğimiz şartlarımızı tekrar masaya koyduk.

"Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini ifade ettik"

Fırat nehrinden Irak’a kadar olan Suriye sınırımız boyunca 20 mil, yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Amacımızın bu bölgede kimseyle çatışmak, kimsenin kanını dökmek olmadığını özellikle belirttik. Hedefimizde sadece teröristlerin olduğunu söyledik. Bu teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatının sona ereceğini ifade ettik.

Çarşamba günü yaptığımız Grup Toplantımızda, bu işin bir gecede bitirilmesini teklif etmiştik. Pazarlık sünnettir, diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için 5 günde mutabık kaldık.

"120 saatin bittiği dakika, kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz"

Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra, Amerikan tarafı da, Türk tarafı da, kendi anlayışına göre konuyu kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur. Olmazsa, 120 saatin bittiği dakika, kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.

Harekât bölgemizin bir kısmında ise Rusya’nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor. Bu meseleyi de, Salı günü Soçi’de Rus Devlet Başkanı Putin’le konuşacak, bir hal çaresi bulmaya çalışacağız. Aynı durum orada da geçerlidir. Olursa olur. Olmazsa, kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.

"Taleplerimizi muhataplarımıza kabul ettirerek, önemli bir diplomasi başarısı elde ettik"

Bu sürecin ülkemiz, milletimiz, Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Türkiye, en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Tam tersine, kendi taleplerimizi muhataplarımıza kabul ettirerek, önemli bir diplomasi başarısı elde ettik. Eğer bu şartlar karşılanırsa, önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa da, geçmişte olduğu gibi beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz.

Milletimiz müsterih olsun. Bugüne kadar milletimizin yüzünü yere düşürecek hiçbir iş yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Türkiye için en iyisi, en hayırlısı, en karlısı ne ise onu yaptık, yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle kahraman askerlerimize, ülkemizle birlikte aynı safta cesaretle mücadeleye katılan Suriye Milli Ordusu mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Sınır bölgelerinde, teröristlerin alçakça saldırılarını sükûnetle karşılayarak, ülkelerine destek olan halkımızı tebrik ediyorum. Bu mücadelede bize destek veren tüm siyasi partilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, ülkelere, uluslararası kuruluşlara, tabii en başta da milletimize teşekkür ediyorum.

"139 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz"

Kayseri’ye eli boş gelmek olmaz dedik. Bizim şehirlerimize hediyelerimiz, tamamladığımız hizmetlerin açılışlarını yapmaktır. Başbakanlık dönemimden beri, belli projeler dışında, sadece açılış törenlerine katıldım. Yatırım ve hizmet çok olduğu için, açılışları da toplu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün de Kayseri’de tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 1 milyar 798 milyon lira olan 139 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz.

Her zamanki gibi önce eğitimle başlıyoruz. Çeşitli ilçelerimizde inşası tamamlanan anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, okullarımıza ait spor salonları, öğrenci pansiyonu gibi eserlerden oluşan 81 milyon liralık eğitim yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Ulaşımda, Deverenk Viyadüğü, Mimar Sinan OSB Köprülü Kavşağı, İncesu-Himmetdede-Kayseri yolu ve Bünyan Köprülü Kavşağından oluşan 419 milyon liralık yatırımı hizmete açıyoruz. TOKİ, Melikgazi’de 834 adet konutu ve sosyal tesisleri ile İncesu’da 200 ve 643 konutluk iki projeyi tamamladı, onların da resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. TEİAŞ’ın iletim hatları ve DSİ’nin sulama tesisleri ile çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının açılışlarını da bugün yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklediği hayvancılık tesisleri ile özel sektörümüze ait 14 ayrı tesisi de bugün resmen hizmete açıyoruz.

Şimdi geliyorum, belediyelerimizin tamamladığı projelerin açılışlarına. Büyükşehir Belediyemiz, şehir genelinde 25 kalem altyapı ve üstyapı yatırımını tamamladı, bunları bugün hizmete açıyoruz. KASKİ çoğunluğu kanalizasyon şebekesi olan 18 projeyi şehrimize kazandırdı. Kayserigaz, 10 ilçemizde altyapı çalışması yürüttü. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi, çoğunluğu elektrik aydınlatma sistemi olan 9 kalem yatırımı tamamladı. Bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Kocasinan Belediyemiz 5 kalem, Melikgazi Belediyemiz 5 kalem, Bünyan Belediyemiz 3 kalem, Develi Belediyemiz 1 kalem, Felahiye Belediyemiz 2 kalem, Hacılar Belediyemiz 4 kalem, Özvatan Belediyemiz 2 kalem, Tomarza Belediyemiz 2 kalem, Yeşilhisar Belediyemiz 2 kalem yatırımı ilçelerimize kazandırdı. Bunların resmi açılışlarını da bugün gerçekleştirmiş oluyoruz.

Tüm bu eser ve hizmetlerin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü tebrik ediyorum.

"Hızlı treni heyecanla beklediğinizi biliyorum. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına geldi"

Tabii Kayseri’ye kazandırdığımız hizmetler bunlardan ibaret değildir. AK Parti hükümetleri döneminde şehrimize 27 milyar liralık yatırım yaptık. Tamamlananları bir kenara bırakıyorum, halen devam eden ve yakında başlayacak olan yatırımlardan bir kaçını hatırlatmak istiyorum. Melikgazi ve Kocasinan Keykubat Millet Bahçeleri, inşallah şehrimizin çehresini değiştirecek. Proje çalışmaları sürüyor, en yakın zamanda inşasına da başlanacak. Şehir Hastanemizi zaten açmıştık, Develi, Bünyan ve Yahyalı’da toplamda 300 yataklı devlet hastanelerimizin inşası sürüyor. Develi batı ve kuzey çevreyolunu, önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Niğde Otoyolu bağlantısını, Ürgüp-Niğde yol ayrımı arasını, Boğazlıyan-Felahiye yolunu da seneye bitiriyoruz. Hızlı treni heyecanla beklediğinizi biliyorum. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına geldi. Aynı şekilde havalimanımızın genişletilmesiyle ilgili proje de tamamlandı, onu da ihale aşamasına getirdik. Anafartalar-YHT garı tramvay hattının ihalesini ise yıl bitmeden yapmayı planlıyoruz. Bunlar sadece birkaç örnek.

Daha pek çok alanda benzer şekilde çeşitli safhalarda yeni hizmetlere, yeni yatırımlara ilişkin çalışmalar sürüyor.

Şöyle dönüp baktığımızda, bugün Kayseri’nin sahip olduğu gurur verici eserlerin neredeyse tamamına yakınının AK Parti döneminde şehrimize kazandırıldığını görüyoruz. Kayseri bizim yanımızda güçlü şekilde durdukça, hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Çünkü bizim siyasetteki varlık gayemiz milletimize hizmetkar olmaktır. Sözlerime son vermeden önce 31 Mart seçimlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde verdiğiniz yüzde 63,4 oranındaki destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma sonrası asker selamı verdi.

Kaynak: TRT Haber