PKK/YPG mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı19 Ekim 2019 Cumartesi 14:08 - Son Güncelleme 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:16
PKK/YPG, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin varılan mutabakata rağmen Rasulayn'da dün SMO askerlerine saldırdı.
PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerine ateş açtı.
Üç SMO askeri yaralandı
Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.
Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.
Son 36 saatte 14 taciz saldırısı
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.
Kaynak: AA