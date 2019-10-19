Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, son 36 saatte 14 taciz saldırısında bulundu.

TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.https://t.co/KarkWG3xPW#MSB #TSK pic.twitter.com/Mn5LkD94qs — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2019

Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"TSK tarafından, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde Güvenli Bölgenin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulmaktadır.

Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12’si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir.

Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükûnetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır."

Kaynak: TRT Haber