Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti alçak bir cinayettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesinin gerçekleştirildiği Costa Salguero Fuar Alanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesini ve ikili temaslarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

- Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri liderlerle paylaştık. G-20 ülkeleri arasında iklim konusunda gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz. Eğitim konusu G-20 tarihinde ilk kez gündeme gelmiştir. Bizler de Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik.

-Türkiye hem kendi hakkını hem de Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukunu korumaya kararlıdır. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başta İstanbul Yeni Havalimanı olmak üzere son dönemde hayata geçirdiğimiz projeleri liderlerle paylaştık.https://t.co/Uo3beqfiVj pic.twitter.com/QI674OrmzW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

-TürkAkım ve TANAP preojeleri ile Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapmya devam edeceğiz.

- Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke. G-20 ülkeleri mülteci konusunda daha fazla ağırlık vermeli.

-Dünya Ticareti günden güne daha kaotik bir şekle bürünmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: G20 ülkeleri arasında iklim konusunda gerekli katkıyı yaptık, yapıyoruz.https://t.co/Uo3beqfiVj pic.twitter.com/2lUd4sayVO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

- Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor. FETÖ'cüler kimi ülkeler tarafından korunuyor. Türkiye DEAŞ ile mücadelede çok ciddi çaba gösteriyor.

-Şehitler verme pahasına Suriye'de DEAŞ'a en ağır darbeyi indirdik. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz. Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız.

-Arakanlı Müslümanlara karşı dünya sessiz kalıyor. Dört yıla yakın süredir derinleşerek devam eden Yemen krizine artık acilen çözüm bulunması gerekiyor. Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmelidir. Yemen'in bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliği mutlaka korunmalıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye hem kendi hakkını, hem de Kıbrıs Türkü’nün hak ve hukukunu korumaya kararlıdır.https://t.co/Uo3beqfiVj pic.twitter.com/iHNTG5zgIE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

Kaşıkçı cinayeti

-Hadiseden haberdar olduğumuz andan itibaren, Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Suudi yönetimi tarafından önce inkar edilen, ardından çarpıtılmaya çalışılan ve nihayetinde kabullenilen bu cinayet, Türkiye'nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: FETÖ’cüler kimi ülkeler tarafından korunuyor.https://t.co/Uo3beqfiVj pic.twitter.com/UokpekHGZb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

-Kaşıkçı cinayetinde Türkiye hukukun, ahlakını ve vicadanın gerektirdiği yerde durmuştur. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'dan gerekli desteği göremiyoruz. Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle kalcaktır. Bu olayı siyasi bir mesele olarak görmedik. Bu mesele sadece bizim değil tüm dünyanın meselesidir. Veliaht prensin Kaşıkçı cinayetini hususundaki tavrını kabul etmek mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Veliaht Prens suçun sabit olmadığını iddia ediyor ancak kendi yetkilileri planlı olduğunu söylüyor.https://t.co/W8S52uunfj pic.twitter.com/DjBDqbzjGq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

-Bu vahşi cinayetin emrini vereninden, uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Cemal Kaşıkçı cinayeti bizim için alçakça bir cinayettir ve öyle kalacaktır. Bu olayı siyasi bir mesele olarak görmedik.https://t.co/Uo3beqfiVj pic.twitter.com/wFZBO1llBH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2018

Trump görüşmesi

-Münbiç konusunu öncelikle ele aldık. Bu konuya canlılık getirmek istedik. FETÖ terör örgütünün başının iadesini görüştük. Gerekli adımları atma konusunda ümitliyim.

İdlib mutabakatı

-Rusya ile dayanışmamız ile duruma bir hakimiyet olarak sahibiz, İdlib halkı ülkesine dönmeye başladı.

Putin görüşmesi

-Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putinverdi.

Kaynak: TRT Haber