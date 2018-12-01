  • 01 ARALIK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.214
    EURO 5.905
  • BIST 95416.03
    ALTIN 204.836
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile bir araya geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu. 

Kaynak: AA

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER