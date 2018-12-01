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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile bir araya geldi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:19





