Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile TSİ 20.35'de başlayan görüşmesi basına kapalı şekilde sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ile görüşmesi sona erdi. Görüşme 50 dakika sürdü.

24 saat içinde ikinci kez görüşme

Arjantin'deki ilk buluşma G-20 Zirvesi'nin açılış oturumu öncesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü bir süre sohbet etti. İki lider bu kez planlanmış bir görüşmede bir araya geldi. 24 saat içinde ikinci kez görüşüyorlar.

Erdoğan - Trump görüşmesinde kritik bölgesel konular masaya yatırılacak. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilim öncelikli gündem maddesi olacak.

Kaynak: TRT Haber, AA