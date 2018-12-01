Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.
Ayrıntılar geliyor..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.
G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.
Ayrıntılar geliyor..