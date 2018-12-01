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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla geldiği Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Mayi kabul etti

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

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