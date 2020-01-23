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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştüHaber Giriş:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:14