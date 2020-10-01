Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM "4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü" Yüksek Düzeyli Etkinlikliğine video mesajla katıldı.

[BM 4. Kadın Konferansı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına asla tahammülümüz yok.https://t.co/xyyEV4d5hy pic.twitter.com/k5S5Y4S8Jq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2020

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."