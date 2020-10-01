Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü yürütüyoruz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM "4. Kadın Konferansı 25. yıl dönümü" Yüksek Düzeyli Etkinlikliğine video mesajla katıldı.
[BM 4. Kadın Konferansı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına asla tahammülümüz yok.https://t.co/xyyEV4d5hy pic.twitter.com/k5S5Y4S8Jq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 1, 2020
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur."
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan kadına şiddetSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:33
Son Haberler
- 18:53
- 18:50
- 18:34
- 18:06
- 18:03
Sıradaki Haber
PKK'nın kullandığı 2 koridorlu mağara imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz