İyi Parti kongresinde ortaya çıkan "seçilmeyecekler listesi" parti içinde hem eleştirildi hem tartışıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki korsan liste krizi ile ilgili ilk kez konuştu.

Akşener, "İç meselelerimiz ile Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

İyi Parti'de kongre sonrası liste tartışması yaşanıyor. 20 milletvekili parti yönetimine isyan bayrağı açtı. O vekillerin hedefindeki isim kongrede alternatif liste verip kendilerini tasfiye etmeye çalışmakla suçladıkları İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın.

İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, listeyi kendisinin hazırladığını söyledi ancak Koray Aydın'a tepkiler dinmedi. Yaşananlara tepki gösteren 20 vekil adına milletvekilleri Hasan Subaşı ile Hasan Erel, geçen hafta Meral Akşener ile görüştü, rahatsızlıklarını dile getirdi.

Ağıralioğlu: Parti içi rekabet mutlaka olacaktır

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu yaşananlarla ilgili "Parti içi muhalefet, parti içi rekabet mutlaka kazananlar kaybedenler kırılanlar küsenler hakkının yendiğini düşünenler olacaktır." dedi.

Liste krizi sona erecek mi?

Peki, korsan liste krizi sona erecek mi? Tepkilerin odağındaki isim Koray Aydın başkanlık divanına girecek mi? Bu soruların yanıtı Akşener başkanlığındaki bugünkü Genel İdare Kurulu toplantısında belli olacak.

Grup Başkanlığına İsmail Tatlıoğlu seçildi

O toplantı öncesinde İyi Parti'de Meclis Grup yönetimi seçimi için kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi. İyi Parti'nin Meclis'teki yeni grup başkanı İsmail Tatlıoğlu oldu.

Grup Başkanvekilliği görevini yeni dönemde de Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu yürütecek.