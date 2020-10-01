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Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını ve Libya'daki son durumu görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
İki bakan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Libya'daki siyasi krizi değerlendirdi.
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu sergey lavrov ErmenistanSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:43
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