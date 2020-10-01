Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili arar verdiğinde ben bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili açıklamaları için de, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" yorumunu yaptı.

Ayrıntılar geliyor...