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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili arar verdiğinde ben bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili açıklamaları için de, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" yorumunu yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı erdoğan AYM idam cezası devlet bahçeli erdoğan'dan aym açıklamasıSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 15:33
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