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İyi Parti TBMM Grup Başkanlığına Tatlıoğlu seçildi
İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, partisinin TBMM Grup Başkanlığına seçildi.
İyi Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında basına kapalı toplandı.
Toplantıda, grup başkanlığı ve grup başkanvekilleri seçimi yapıldı. Tatlıoğlu, grup başkanı seçilirken, grup başkanvekilliğinde değişikliğe gidilmedi.
Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin Grup Başkanvekililiği görevine devam edecek.
Etiketler: iyi parti tbmm grup başkanlığı ismail tatlıoğluSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 14:53
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