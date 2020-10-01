Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, OSBÜK ile bir önceki toplantının yapıldığı mayıs ayıyla kıyasla daha pozitif ve güçlü bir görünüm olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını döneminde gösterdikleri ekonomik mücadeleyle Türkiye'nin birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştığını vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attıklarını dile getirdi.

Varank, Sosyal Koruma Kalkanı alanındaki politikalarla 15 milyona yakın vatandaşın hayatına dokunduklarını ifade ederek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve sosyal destek programlarıyla vatandaşlara 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını bildirdi.

"Ekonomik güven göstergeleri yükseldi"

Sanayi üretiminin, sokağa çıkma kısıtlaması olan dönemlerde bile durmadığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Uyguladığımız politikaların sonucu olarak, hazirandan itibaren ekonomi tekrar canlanmaya başladı. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ekonomik güven göstergeleri yükseldi. Eylülde 52,8 değerini alan İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, 4 aydır eşik değerin üzerinde bir performans gösteriyor. Veride en dikkat çekici gelişmeyse, istihdam oluşturma hızının güçlenmesi. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi. Üretim 10 sektörün 8'inde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimya, plastik ve kauçuk kategorisinde oldu."

"OSB'lerde elektrik tüketiminde rekor"

Varank, bu gelişmelere paralel olarak sanayideki elektrik tüketiminin artış eğiliminde olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Organize Sanayi Bölgelerimiz, eylülün ilk 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketimi rekorunu kırdı. Marta göre yüzde 7 daha fazla elektrik tüketiyorsunuz, bu üretimin izlediği seyir açısından çok anlamlı bir gösterge. Dolayısıyla üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, şimdiden güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ümit ediyorum ki, bu performansı yılın son çeyreğinde de sürdürecek, 2021’e iyi bir başlangıç yapacağız."

Varank, reel sektörün ilk 8 aydaki yatırım talebinin salgın koşullarına rağmen, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Ağustosta 911 yeni teşvik belgesi düzenledik. Sadece bu belgelerin yatırıma dönmesi sayesinde 18 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak ve 28 bin 400 vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşacak." diye konuştu.

"Sahada ne olup bittiğinden haberleri yok"

Son dönemde gerçekleştirilen toplu fabrika açılışlarına da değinen Varank, 1 ay önce Gebze'de Makine İhtisas ve İMES OSB’de yer alan 40 fabrikanın açılışını yaptıklarını anımsattı. Varank, geçen hafta sonu da Gaziantep'te 300 tesisin resmi açılışını yaptıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu fabrikalar için Gaziantep sanayicileri 15 milyar liraya yakın yatırım yaptılar, 45 bin vatandaşımıza doğrudan istihdam oluşturdular. Ortada gerçekten muazzam bir emek var. Bu emeği takdir etmek yatırım yapan sanayicilerimize moral vermek için bu törenleri düzenliyoruz.

Biz bunları yaparken, hiçbir üretimi hiçbir katma değeri olmayan, heykel açmayı yatırım sanan muhalefet de boş durmadı. Anlamadan, dinlemeden hemen saldırıya geçti. Biz güya fabrika diye lokanta, eczane, market açmışız, 40-50 yıllık fabrikaları, sıfırdan açıyor gibi göstermişiz. İddiaları neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bu arkadaşlar, komple yeni yatırımla ilave yeni yatırım arasındaki ayrımı bile bilmiyor. Ayrıca, firma açmakla üretim tesisi açmanın aynı şey olduğunu zannediyorlar. Bir firmanın birden fazla fabrikası olabileceğini kafaları almıyor. Sahada ne olup bittiğinden zerre haberleri yok, hiçbir şey bilmiyorlar ama laf çok, ezber çok."

"Gaziantep sanayicisi iddialara yerinde yanıt verdi"

Gaziantep'te açılışı yapılan bazı fabrikalara ilişkin bilgilerin yer aldığı kartları gösteren Varank, "Gaziantep sanayicisi de bu süreçte bütün iddialara yerinde yanıt vermek üzere, basın turu düzenledi ve bu iddiaların gerçek olmadığını ispatladı. 300 firmalık listede bir firmanın başka bir firmanın yerine yanlışlıkla yazılması üzerinden bütün bu tezvirat başlatıldı. OSB bu 300 firmalık listeyi kendisi yayınladı. Kamuoyunu yanıltmak istese böyle bir listeyi yayınlar mı? Cehaletin bu kadarıyla uğraşmak çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, geçen hafta Diyarbakır'a gerçekleştirdiği ziyarette, bölgesel kalkınmayı destekleyen projelere imza atmanın yanında, Lice'de terör sebebiyle yıllardır kapalı duran bir fabrikayı yeniden ayağa kaldırdıklarını, bölgenin en büyük mermer fabrikalarından birinin 10 yıl sonra 35 milyon liralık yeni yatırımla tekrar üretime döndüğünü vurguladı.

"1676 belge verildi"

Son 5 ayda Bakanlıkça atılan adımlardan bahseden Varank, yoğun bakım solunum cihazından aşı ve ilaç geliştirme projelerine kadar gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Varank, Türk Standardları Enstitüsü kanalıyla güvenli üretim, hizmet, turizm ve okulum temiz belgeleri vermeye başladıklarını, bu kapsamda şimdiye kadar toplam 1676 belge verdiklerini bildirdi.

İlçe bazlı teşvik sistemini de hataya geçirdiklerini anımsatan Varank, bölgesel yatırımları özendirecek önemli bir yeniliği daha uygulamaya aldıklarını söyledi.

Varank, yoğun istihdam gerektiren yatırımlara esnek SGK işveren prim desteğini getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emek yoğun yatırımlarda yatırımcıya vergi indirimi desteği yerine, ilave SGK istihdam desteği talep etme hakkını da veriyoruz. Bu esnek teşvik metoduyla, bölgesel ölçekte yoğun istihdam sağlayacak yatırımlara kolaylık sağlıyoruz. Sahadan gelen talepleri dikkate alarak, bölgesel teşvik kapsamında desteklenen yatırım konularına yenilerini ilave ettik. Rekabet gücümüzü ve çevreye duyarlı üretimi teşvik etmek üzere, Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağladığımız finansman desteğinin üst limitini 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya çıkardık."

Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurdukları 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Fonu ile erken aşama girişimlere destek sunmanın yanında, onlara ölçek kazandırma yolunda da kritik bir mekanizmayı harekete geçirdiklerini belirten Varank, OSB yönetimlerini bu fona yatırım yapmaya çağırdı.

Toplantıda, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de sektörün mevcut durumu ve taleplerine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Varank, katılımcılardan gelen soruları kabul etti.