Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.