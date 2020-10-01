Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü, Türkiye'nin Libya'ya olan desteğini bir kez daha yineledi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Bakan Akar, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini söyledi. Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Libyalı mevkidaşı Selahaddin Namroush, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/nBOuVlUpoq#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/g3YJktPdcv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020
Etiketler: hulusi akar Selahaddin Namroush LibyaSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 16:25
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