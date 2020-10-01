Haber Giriş: Kaynak: AA
PKK'nın kullandığı 2 koridorlu mağara imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde PKK'nın kullandığı 2 girişi bulunan 2 koridorlu mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmasına devam edildiği" belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde kahraman komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi."
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2020
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde Kahraman Komandolarımız tarafından başarıyla devam eden arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait 2 girişi bulunan 2 koridorlu bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. pic.twitter.com/ywF5T5yA0W
Etiketler: avaşin PKK terör örgütü milli savunma bakanlığı msbSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:10
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