Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiştim. Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a iletmiştim.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 1, 2020
Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim #DünyaYaşlılarGünü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum. pic.twitter.com/faL4CjVRwJ
Etiketler: fuat oktay 1 Ekim Dünya Yaşlılar GünüSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 18:06
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