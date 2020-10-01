Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iletmiştim. Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Asiye annemizin o güzel temennilerini ve mesajını Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a iletmiştim.



Asiye annemizin ve başımızın tacı tüm büyüklerimizin 1 Ekim #DünyaYaşlılarGünü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde uzun ömürler diliyorum. pic.twitter.com/faL4CjVRwJ — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 1, 2020