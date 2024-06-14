Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'da

G-7 ülkelerinin liderleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede bir araya geldi. Zirveye özel davetli olarak katılan Erdoğan, G-7 yüksek düzeyli zirve oturumunda dünya liderlerine seslenecek.

G-7 liderlerine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G-7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

Erdoğan, oturum sonrası bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirerek, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.