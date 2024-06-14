Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Kavaklı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Kavaklı'nın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş da mesaj paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü İslam'ı anlatmaya adayan ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.