Bakan Tekin: Devamsızlıkla ilgili af gibi bir uygulama düşünmüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, konuşmasında şunları kaydetti;

(Öğrenciler) Kendilerini çok fazla yormadan, yıl içerisinde elde ettikleri kazanımları kaybetmeden bir tatil dönemi geçirmelerini istiyoruz.

Dünyada da eğitim öğretim süreçlerinin başarıları velilerin katkılarıyla da ölçülmeye başlandı.

(Mezuniyet törenine alınmayan öğrenciler) Bakanlık olarak bu konuda ihmali, yanlışı olan kişilerle ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız.

Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz.

(Üniversiteye hazırlık) Çocuklarımızın bu anlamda eksiklikleri, ihtiyaç duydukları bir hazırlık süreci varsa hepsini okullarımız da açacağımız DYK kursları ile bu işi çözebileceğimizi her ortamda söylüyoruz.

Ayrıntılar gelecek...