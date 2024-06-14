Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikinci gün oturumuna katıldı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İkinci Oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanları ile sohbet etti.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/CEYRbMqb9b — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2024

Bakan Güler, ikinci oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.