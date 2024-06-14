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Gündem
AA 14.06.2024 11:58

Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci oturumu öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

Bakan Yaşar Güler, Brüksel'de mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yaşar Güler, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında ikinci gün oturumuna katıldı.


Bakan Güler, ikinci oturum öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve bazı müttefik ülke savunma bakanlarıyla sohbet etti.

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ABD Belçika NATO Yaşar Güler
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