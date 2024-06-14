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Gündem
TRT Haber 14.06.2024 14:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

İkili temaslarına da başlayan ve birçok liderle görüşen Erdoğan, zirveye katılan Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

G-7 liderlerine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek düzeyli oturumda Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

G-7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınıyor. Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutuluyor. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde.

Erdoğan, oturum sonrası bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirerek, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine iştirak edecek.

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İtalya Recep Tayyip Erdoğan
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