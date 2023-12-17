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Gündem
TRT Haber 17.12.2023 08:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak

Siyasette yerel seçim mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün parti teşkilatıyla buluşup, belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

Erdoğan bugün Ak Parti İl Başkanlığı'nda temayül yoklamasına katılacak.

Toplantıda, 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve 3 Kademe İlçe Başkanları ile biraraya gelecek.

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