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Gündem
AA 16.12.2023 22:56

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Etiyopya'dan Onur Madalyası

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Etiyopya Onur Madalyası'na layık görüldü.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Etiyopya'dan Onur Madalyası
[Fotograf: AA]

Bayraktar, Etiyopya'nın ulusal ve Hava Kuvvetleri kapasitesinin artırılmasına ve geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle prestijli madalyayla ödüllendirildi.

Haluk Bayraktar'a madalyası, Etiyopya Hava Kuvvetlerinin 88. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin huzurunda, Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Yilma Merdasa tarafından takdim edildi.

Haluk Bayraktar, daha önce Azerbaycan, Ukrayna, Burkina Faso, Mali, Kırgızistan ve Kosova tarafından ülkelerine sunduğu katkılar nedeniyle çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti.

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