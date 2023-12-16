Bakan Yerlikaya: 11 ayda 1069 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuştu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 1069 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti.

Ülkemizde düzenlenmek istenen 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi.

Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise, 1133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi.