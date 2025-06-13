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Gündem
TRT Haber 13.06.2025 14:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluğuna artık bir dur denmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail haydutluğuna artık bir dur denmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katil İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıya yönelik açıklama yaptı.

İsrail'in, Gazze başta olmak üzere bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "İsrail’in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." dedi.

"Katliam şebekesinin saldırılarının önüne geçilmelidir"

Erdoğan, "İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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Netanyahu yönetiminin pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgeyi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Uluslararası toplum, küresel ve bölgesel istikrarı hedef alan İsrail haydutluğuna artık bir dur demelidir. Netanyahu ve katliam şebekesinin tüm bölgemizi ateşe atan saldırılarının mutlaka önüne geçilmelidir. Orta Doğu’da daha fazla kan, yıkım ve çatışma görmek istemediğimizi bugün bir kez daha ifade ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye olarak komşumuz İran’a yönelik düzenlenen menfur saldırıları lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

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