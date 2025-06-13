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Dünya
AA 13.06.2025 12:45

İsrail, İran'ın Tebriz kentine yeniden saldırı düzenledi

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentine İsrail'in yeniden saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail, İran'ın Tebriz kentine yeniden saldırı düzenledi

İran medyasında yer alan haberlere göre, Tebriz'de patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların İsrail'in saldırılarından kaynaklandığı ve Tebriz'deki havalimanının çevresinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

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