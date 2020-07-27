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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'yı kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İş Birliği Bakanı Laya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Laya'yı kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.
Etiketler: cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğanSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:47
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