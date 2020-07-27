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Bahçeli'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki
MHP lideri Bahçeli, "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
Bahçeli, "Atina'nın egemen ve meşru sınırlarımızdaki camimiz üzerinde hak iddiası tarihsel akışın 567 yıl öncesinde donup kaldığını delillendirecektir" dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 18:42
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