Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.

Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.

Böylece Türkiye'de 4 bin 617 bin 971 COVID-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi. 5 bin 630 kişi ise vefat etti.

Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IirUsD1uqH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır" açıklamasını yaptı.

Bugün 45 bin testin uygulandığını bildiren Koca, 21 ilde son 3 günde yoğun bakım hastası olmadığını ifade etti.