Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 210 bin 469'a yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 919 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. 982 kişinin virüsü yenmesiyle iyileşenlerin sayısı 210 bin 469'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 919 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 19, can kaybı 5 bin 630 oldu.
Son 24 saatte 982 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 210 bin 469 oldu.
Böylece Türkiye'de 4 bin 617 bin 971 COVID-19 testi uygulandı. Toplam vaka sayısı 227 bin 19'a yükseldi. 5 bin 630 kişi ise vefat etti.
Test sayısı 45.000’in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IirUsD1uqH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2020
Sağlık Bakanı Koca, "Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller; İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır" açıklamasını yaptı.
Bugün 45 bin testin uygulandığını bildiren Koca, 21 ilde son 3 günde yoğun bakım hastası olmadığını ifade etti.
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